song-artist

Crosswinds-Billy Cobham

Proto-Cosmos-Tony Williams

Silver-Wingfield Reuter Stavi Sirkis

Roll Call-Dennis Chambers

Screws-Mike Stern

The Girls Next Door-Pat Metheny

Mobius-Pete Levin

Road Song-Vic Juris

King Of The World-Hazelrigg Bros.

Walk Pretty-Ben Sidran

Song For Carabello-Tom Guarna

Brazilian Hat Trick-John Goldsby

Piccadilly Square-Vincent Herring

One Mint Julep-Freddie Hubbard

I Love You-Steve Smith

Rhythm-A-Ning-Joey Alexander