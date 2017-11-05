Breakfast With The Beatles – November 5, 2017
8 AM
The Beatles – Drive My Car
Elton John W/John Lennon – Lucy In The Sky With Diamonds
The Little Monsters – And Your Bird Can Sing
Ringo – Standing Still
Cassandra Wilson – Strawberry Fields Forever
The Beatles – Good Day Sunshine
Paul – Waterfalls
Roxy Music – Jealous Guy
The Beatles – Eight Days A Week
The Beatles – Thank You Girl (Unechoed Stereo)
Foo Fighters – Band On The Run
The Beatles – Everybody’s Got Something To Hide
9 AM
The Beatles – Revolution
The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Take 9)
Paul – Too Many People
The Beatles – From Me To You
Herb Alpert – All My Loving
Professor Moptop
The Beatles – Don’t Let Me Down (1/8/69 Early Rehearsal)
George – Cloud Nine
The Beatles – It’s All Too Much
Bloody Beetroots W/ Paul Mccartney & Youth – Out Of Sight
John – (Just Like) Starting Over
Lenny Kravitz – Cold Turkey
The Beatles – Octopus’s Garden
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – NOVEMBER 5, 2017
AMERICAN ENGLISH – A TRIBUTE TO AMERICA’S VETERANS – FRIDAY, 7 PM – LAKE PARK HIGH SCHOOL AUDITORIUM, 500 W. BRYN MAWR AVE, ROSELLE – ALL AGES – BENEFIT FOR VETERALS SERVICES
THE NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 7 PM – FUNDRAISER FOR ST. ARCHANGEL MICHAEL CHURCH – SERBIAN SOCIAL CENTER, 18550 S. STONEY ISLAND AVE, LANSING (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEW INVADERS – FRIDAY, 9 PM TILL 1 AM – BALLYDOYLE PUB, 5157 MAIN ST, DOWNERS GROVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – FRIDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – MANHATTAN’S, 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM
ROCKETBOAT – 50TH ANNIVERSARY TRIBUTE TO SGT PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND – SATURDAY, 7 TILL 10:30 PM – TONIC ROOM, 2447 N. HALSTED, CHICAGO
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9 PM – HOLLYWOOD CASINO, 777 HOLLYWOOD BLVD, JOLIET – 21+
THE LENNYS – SATURDAY, 9 PM TILL MIDNIGHT – CHUBBY BULLFROG, 1494 SPRING HILL MALL, NEXT TO SEARS, DUNDEE – 21+ – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 1:30 TILL 5:30 PM – BLUE CHIP CASINO @ ROCKS LOUNGE, 777 BLUE CHIP DRIVE, MICHIGAN CITY, IND
CONTINUING EDUCATION COURSE ON THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – TRITON COLLEGE – STARTING NOVEMBER 2 – FOR MORE INFORMATION GARY@WENSTRUP.NET
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM