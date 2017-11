What’s New On Netflix In November

A new month means new Netflix additions.

Take a look at what’s coming to the streaming catalog this November (via ABC News).

Nov. 1

42

Casper

Chappie

Charlotte’s Web

Field of Dreams

Michael Clayton

Oculus

Scary Movie

Silent Hill

Stranger: Season 1

The Bittersweet

The Pursuit of Happyness

The Reader

The Whole Nine Yards

To Rome with Love

Under Arrest: Season 7

Undercover Grandpa

Where the Day Takes You

Nov. 2

All About the Money

It’s Not Yet Dark

Ten Percent (aka Call My Agent!): Season 2 — NETFLIX ORIGINAL

Nov. 3

Alias Grace — NETFLIX ORIGINAL

Eventual Salvation

The Big Family Cooking Showdown: Season 1 — NETFLIX ORIGINAL

Nov. 4

Williams

Nov. 5

The Homesman

The Veil

Nov. 6

The Dinner

Nov. 7

Dizzy & Bop’s Big Adventure: The Great Music Caper

Fate/Apocrypha: Part 1 — NETFLIX ORIGINAL

P. King Duckling: Season 1

Project Mc²: Part 6

The Journey Is the Destination

Nov. 10

Blazing Transfer Students: Season 1 — NETFLIX ORIGINAL

Dinotrux Supercharged: Season 1 — NETFLIX ORIGINAL

Glitter Force Doki Doki: Season 2 — NETFLIX ORIGINAL

Lady Dynamite: Season 2 — NETFLIX ORIGINAL

Mea Culpa — NETFLIX ORIGINAL

The Killer — NETFLIX ORIGINAL

Nov. 12

Long Time Running

Nov. 13

Chasing Trane: The John Coltrane Documentary

Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed

Nov. 14

DeRay Davis: How To Act Black — NETFLIX ORIGINAL

Hickok

Nov. 15

Lockup: State Prisons: Collection 1

Nov. 16

9

Nov. 17

A Christmas Prince — NETFLIX ORIGINAL

Jim & Andy: The Great Beyond – Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton — NETFLIX ORIGINAL

Longmire: Final Season — NETFLIX ORIGINAL

Luna Petunia: Season 3 — NETFLIX ORIGINAL

Marvel’s The Punisher — NETFLIX ORIGINAL

Mudbound — NETFLIX ORIGINAL

Red, White, Black, Blue Odyssey

Santa Claws

Shot in the Dark: Season 1 — NETFLIX ORIGINAL

Spirit: Riding Free: Season 3 — NETFLIX ORIGINAL

Stretch Armstrong & the Flex Fighters: Season 1 — NETFLIX ORIGINAL

Nov. 20

Piranha

Nov. 21

Beat Bugs: All Together Now — NETFLIX ORIGINAL

Brian Regan: Nunchucks and Flamethrowers — NETFLIX ORIGINAL

Saving Capitalism — NETFLIX ORIGINAL

The Case for Christ

Nov. 22

Cherry Pop

Godless — NETFLIX ORIGINAL

The Boss Baby

Tracers

Nov. 23

Deep

She’s Gotta Have It: Season 1 — NETFLIX ORIGINAL

Nov. 24

Bushwick

Cuba and the Cameraman — NETFLIX ORIGINAL

Frontier: Season 2 — NETFLIX ORIGINAL

The Many Faces of Ito: Season 1 — NETFLIX ORIGINAL

Trailer Park Boys: Out of the Park: USA: Season 1 — NETFLIX ORIGINAL

Nov. 27

Broadchurch: Season 3

Darkness Rising

My Little Pony: Friendship Is Magic: Season 7 Part 2

Nov. 28

Glitch: Season 2 — NETFLIX ORIGINAL

Good Morning Call: Season 2 — NETFLIX ORIGINAL

The Queen Of Spain

Nov. 29

Guerra De Idolos: Season 1

Nov. 30

The Details

Winning