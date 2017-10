Breakfast With The Beatles – October 29, 2017

8 AM

The Beatles – Blue Jay Way

John – Bring On The Lucie (Anthology)

Robin Williams & Bobby Mcferrin – Come Together

Ringo – Speed Of Sound

The Mamas & The Papas – I Call Your Name (Montery Pop)

The Beatles – P.S. I Love You

The Beatles – I’m Only Sleeping (U.S. Stereo – Yesterday & Today)

Professor Moptop

Paul – What It Is

John Pizzarelli Quartet – Silly Love Songs

The Beatles – I’ll Follow The Sun

George – Far East Man

The Beatles – I’ve Got A Feeling (Naked)

9 AM

The Beatles – The Continuing Story Of Bungaloo Bill

The Beatles – A Taste Of Honey (Bbc 6/23/63)

Denny Laine – Mull Of Kintyre

The Beatles – Lady Madonna (Take 5)

Paul – I’m Gonna Be A Wheel Someday

Fats Domino – Everybody’s Got Something To Hide

John – Ain’t That A Shame

Paul – I’m In Love Again

The Beatles – Getting Better

George Martin – Yellow Submarine In Pepperland (Soundtrack)

Paul – Off The Ground

The Beatles – Wait

The Cure – Hello Goodbye

The Beatles – Bad Boy

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – OCTOBER 29, 2017

STING RAYS – MONDAY, 7:30 TILL 11 PM – ST. CHARLES SINGERS HALLOWEEN DANCE, 1401 LAKE ST, BARTLETT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

BEATLERAMA – WEDNESDAY, 7 PM – JACOB HENRY MUSEUM, 20 S. EASTERN AVE, JOLIET

1964…THE TRIBUTE – FRIDAY, 7:30 PM – EMENS AUDITORIUM, BALL STATE UNIVERSITY, 1800 W. RIVERSIDE AVE, MUNCIE, IND

LIVERPOOL LEGENDS – SATURDAY, 7:30 TILL 9:30 PM – EGYPTIAN THEATRE, 1350 N. SECOND ST, DeKALB

LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 7 TILL 11 PM – HACKNEY’S ON LAKE, 1514 E. LAKE AVE, GLENVIEW

SHINDIG – SATURDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – CROATIAN CULTURAL CLUB, 1503 CLEMENT ST, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

THE STING RAYS – SATURDAY, 9 PM TILL 1 AM – CHING HUA’S, 1992 S. RIVER RD, DES PLAINES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

