Breakfast With The Beatles – October 29, 2017
8 AM
The Beatles – Blue Jay Way
John – Bring On The Lucie (Anthology)
Robin Williams & Bobby Mcferrin – Come Together
Ringo – Speed Of Sound
The Mamas & The Papas – I Call Your Name (Montery Pop)
The Beatles – P.S. I Love You
The Beatles – I’m Only Sleeping (U.S. Stereo – Yesterday & Today)
Professor Moptop
Paul – What It Is
John Pizzarelli Quartet – Silly Love Songs
The Beatles – I’ll Follow The Sun
George – Far East Man
The Beatles – I’ve Got A Feeling (Naked)
9 AM
The Beatles – The Continuing Story Of Bungaloo Bill
The Beatles – A Taste Of Honey (Bbc 6/23/63)
Denny Laine – Mull Of Kintyre
The Beatles – Lady Madonna (Take 5)
Paul – I’m Gonna Be A Wheel Someday
Fats Domino – Everybody’s Got Something To Hide
John – Ain’t That A Shame
Paul – I’m In Love Again
The Beatles – Getting Better
George Martin – Yellow Submarine In Pepperland (Soundtrack)
Paul – Off The Ground
The Beatles – Wait
The Cure – Hello Goodbye
The Beatles – Bad Boy
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – OCTOBER 29, 2017
STING RAYS – MONDAY, 7:30 TILL 11 PM – ST. CHARLES SINGERS HALLOWEEN DANCE, 1401 LAKE ST, BARTLETT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BEATLERAMA – WEDNESDAY, 7 PM – JACOB HENRY MUSEUM, 20 S. EASTERN AVE, JOLIET
1964…THE TRIBUTE – FRIDAY, 7:30 PM – EMENS AUDITORIUM, BALL STATE UNIVERSITY, 1800 W. RIVERSIDE AVE, MUNCIE, IND
LIVERPOOL LEGENDS – SATURDAY, 7:30 TILL 9:30 PM – EGYPTIAN THEATRE, 1350 N. SECOND ST, DeKALB
LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 7 TILL 11 PM – HACKNEY’S ON LAKE, 1514 E. LAKE AVE, GLENVIEW
SHINDIG – SATURDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – CROATIAN CULTURAL CLUB, 1503 CLEMENT ST, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – SATURDAY, 9 PM TILL 1 AM – CHING HUA’S, 1992 S. RIVER RD, DES PLAINES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
CONTINUING EDUCATION COURSE ON THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – TRITON COLLEGE – STARTING NOVEMBER 2 – FOR MORE INFORMATION GARY@WENSTRUP.NET
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM