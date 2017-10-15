Breakfast With The Beatles – October 15, 2017
8 AM
The Beatles – Any Time At All
The Beatles – Sour Milk Sea (Demo)
Stephen King – Yes It Is
The Beatles – Please Mister Postman (Mono)
Ambrose Slade – Martha My Dear
Paul – Press
The Beatles – I’m So Tired
The Beatles – Baby You’re A Rich Man
Professor Moptop
The Beatles – Free As A Bird (Anthology)
The Carpenters – Ticket To Ride
Ringo – Show Me The Way
The Beatles – Maxwell’s Silver Hammer
John – (Just Like) Starting Over (Stripped Down)
9 AM
The Beatles – Paperback Writer
Danielle Dax – Tomorrow Never Knows
John – Tight A$
Daniel Johnston – Got To Get You Into My Life
The Beatles – I Saw Her Standing There
Paul – Flaming Pie (Nyc)
Paul – Coming Up
Dhani Harrison – For You Blue
George – The Answer’s At The End
The Beatles – Slow Down
The Beatles – Within You, Without You
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – OCTOBER 15, 2017
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET AT DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS & ST. JOHNS AVES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
1964 THE TRIBUTE – THURSDAY, 8 PM – INDIANA THEATRE, 683 OHIO ST, TERRE HAUTE, IND
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET IN COOK PARK, BETWEEN W. CHURCH ST & COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE BRITINS – FRIDAY, 7 PM – CUDAHY LIBRARY FUND RAISER, 3500 LIBRARY DR, CUDAHY, WISC
BEATALICA – FRIDAY & SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – ROOKIES SPORTS PUB, 3425 CHURCH ST, STEVENS POINT, WISC (BEATLE PARODY)
THE STING RAYS – FRIDAY, 7:30 TILL 10:30 PM – DES PLAINES ELKS LODGE, 495 LEE ST, DES PLAINES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS) (FIST FRY AT 5 PM. CALL FOR RESERVATIONS 847-824-1526
LIVERPOOL ACOUSTIC – SATURDAY, 9 PM TILL MIDNIGHT – MULLEN’S BAR & GRILL, 3080 WARRENVILLE RD, LISLE
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9 PM – HOLLYWOOD CASINO, 1 W. NEW YORK ST. BRIDGE, AURORA – 21+
SHINDIG – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTANS AMERICAN BAR & GRILL, 300 S. SCHMALE RD, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – SATURDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – CRO CLUB, 1503 CLEMENT ST, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
KALEIDOSCOPE EYES – SUNDAY, 2 TILL 3 PM – LINCOLNWOOD PUBLIC LIBRARY, 4000 W. PRATT AVE, LINCOLNWOOD
THE LENNYS – SUNDAY, 11 AM TILL 3 PM – DIAMOND JIM’S HOGTOBERFEST (PIG ROAST AND CRAFT BEER FESTIVAL) – DEPOT PARK, 319 N. RIVER ST, EAST DUNDEE – ALL AGES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
CONTINUING EDUCATION COURSE ON JOHN, PAUL, GEORGE & RINGO: THE SOLO YEARS 1970-1980 – COLLEGE OF DuPAGE – STARTING OCTOBER 16TH – FOR MORE INFORMATION GARY@WENSTRUP.NET
CONTINUING EDUCATION COURSE ON THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – TRITON COLLEGE – STARTING NOVEMBER 2 – FOR MORE INFORMATION GARY@WENSTRUP.NET
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM