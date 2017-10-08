Breakfast With The Beatles – October 8, 2017
8 AM
The Beatles – Dig A Pony
Welsh National Orchestra – Come Together
The Beatles – Tomorrow Never Knows (Mono Mix 11)
John – Hold On
Phil Angotti – And Your Bird Can Sing
The Beatles – Run For Your Life
Tommy Anonymous – I’m A Loser
The Beatles – Sun King Medly
Professor Moptop
Elton John – Empty Garden
John – #9 Dream
Arcade Fire – Mind Games
The Beatles – A Hard Day’s Night
9 AM
The Beatles – Help
John – Move Over Ms. L
Gov’t Mule – She Said She Said
The Beatles – Strawberry Fields Forever (Original Mono Mix)
The Beatles – Doctor Robert
Professor Moptop
Paul – Here Today
John – Imagine
Tom Petty, Dhani Harrison, Jeff Lynne, Steve Winwood – Handle With
Care (R&R Hof)
The Beatles – Mister Moonlight
The Beatles – Julia
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – OCTOBER 8, 2017
ROBERT RODRIGUEZ – A PROGRAM ON THE BEATLES IN CHICAGO – MONDAY, 7 PM – EISENHOWER PUBLIC LIBRARY, 4613 N. OKETO AVE, HARWOOD HEIGHTS
PHIL ANGOTTI AND FRIENDS – JOHN LENNON BIRTHDAY CONCERT – MONDAY, 8 TILL 11:30 PM – MARTYRS, 3855 N. LINCOLN AVE
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET AT DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS & ST. JOHNS AVES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
FREE RANGE UKULELE SOCIETY OF OAK PARK MEETUP – ALL BEATLES THIS WEEK – THURSDAY, 7 TILL 9 PM – EASTGATE CAFÉ, 102 HARRISON ST, OAK PARK
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – THURSDAY, 9 AMTILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK BETWEEN WEST CHURCH ST & COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
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SHINDIG – FRIDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – LOCKPORT MOOSE, 118 E. 10TH ST, LOCKPORT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEW INVADERS – SATURDAY, 7 TILL 10 PM – 45 FEST, PARK ST & ARDMORE AVE, VILLA PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – PALATINE FARMERS MARKET JUST WEST OF THE PALATINE METRA TRAIN STATION ON WOOD & SMITH STS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE MUSIC)
FAB FOUR – SUNDAY, 7:30 PM – 50 SUMMERS OF LOVE, GENESEE THEATRE, 203 N. GENESEE ST, WAUKEGAN – ALL AGES
CONTINUING EDUCATION COURSE ON JOHN, PAUL, GEORGE & RINGO: THE SOLO YEARS 1970-1980 – COLLEGE OF DuPAGE – STARTING OCTOBER 16TH – FOR MORE INFORMATION GARY@WENSTRUP.NET
CONTINUING EDUCATION COURSE ON THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – TRITON COLLEGE – STARTING NOVEMBER 2 – FOR MORE INFORMATION GARY@WENSTRUP.NET
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM