song-artist

Got Tuh B-Tribal Tech

Manic Depression-Defunkt

Fire-Machine Mass

7th Sense-Dave Weckl

Neon Nights-Zem Audu

Adour-Al DiMeola

Dragon’s Way-Larry Coryell

Rojo-Steve Khan

Shadow Boxing-Dave Stryker

Doc’s Holiday-Sean Jones

Contumbao-Hilario Duran

Groovin’ Hard-Buddy Rich

Off Beat-Katie Thiroux

Nascente-Michael Brecker

What Is This Thing Called Love-Dave Liebman/Martial Solal

Time Passage-Tom Harrell