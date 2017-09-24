Breakfast With The Beatles – September 24, 2017
8 AM
The Beatles – Sie Liebt Dich
John – Power To The People
George – Blood To A Clone
Dave Davies – Give Me Love (Give Me Peace On Earth)
The Beatles – Nowhere Man
Alexandre Pier Federici – Ticket To Ride
Ringo – Laughable
Madeleine Peyroux – Martha My Dear
The Beatles – Across The Universe (Past Masters)
Professor Moptop
Paul – Put It There (Tripping The Live Fantastic)
Gary Clark Jr – Come Together
The Beatles – Two Of Us (Naked)
George – My Sweet Lord 2000
9 AM
The Beatles – Only A Northern Song
Black Keys – She Said, She Said
Paul – Try Not To Cry
The Beatles – Love Me Do (Mono R/Ringo)
Professor Moptop
Paul – Maybe I’m Amazed
The Beatles – You’ve Got To Hide Your Love Away
Beat Bugs – Help
The Beatles – With A Little Help From My Friends (Backing Track)
The Beatles – Penny Lane
Foo Fighters – Sunday Rain
The Beatles – Do You Want To Know A Secret (Take 7)
The Beatles – Boys
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – SEPTEMBER 24, 2017
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR, BEATLE JAZZ, 60’S MUSIC, AND ORIGINALS – WEDNESDAY, 9 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS & ST. JOHNS AVES – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEVERLY BROTHERS – THURSDAY, 7 TILL 8:45 PM – DEL WEBB SUN CITY COMMUNITY CONCERT, 12940 DEL WEBB BLVD, HUNTLEY (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – THURSDSAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE’S FARMERS MARKET IN COOK PARK, BETWEEN WEST CHURCH STREET & COOK AVE – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BRIT BEAT – SATURDAY, 7:30 PM – BEDFORD NORTH WAWRENCE PERFORMING ARTS CENTER, 595 STARS BLVD, BEDFORD, IND – ALL AGES
MEET THE BEETLES – SATURDAY, 4 PM – ARTS AND DRAFTS, ORLAND PARK CROSSING, 14225 95TH AVE, ORLAND PARK
THE NEW INVADERS – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – VERMILLION REGIONAL AIR EXPO, VERMILLION REGIONAL AIRPORT, 22633 W. BOWMAN AVE, DANVILLE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 2:30 PM – OKTOBERFEST, SOUTHPORT STAGE, ST. ALPHONSUS CHURCH, LINCOLN, WELLINGTON & SOUTHPORT
BAGSHOT ROW – SUNDAY, 5 TILL 7:30 PM – EVEN FLOW, 302 W. STATE ST, GENEVA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
FAB FAUX – SATURDAY, OCTOBER 7TH, 8 PM – PLAYING A HARD DAYS NIGHT – VIC THEATRE
CONTINUING EDUCATION COURSE ON JOHN, PAUL, GEORGE & RINGO: THE SOLO YEARS 1970-1980 – COLLEGE OF DuPAGE – STARTING OCTOBER 16TH – FOR MORE INFORMATION GARY@WENSTRUP.NET
CONTINUING EDUCATION COURSE ON THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – TRITON COLLEGE – STARTING NOVEMBER 2 – FOR MORE INFORMATION GARY@WENSTRUP.NET
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM