Breakfast With The Beatles – September 17, 2017
8 AM
The Beatles – Because
5th Dimension – I’ve Got A Feeling
The Beatles – You Know My Name (Look Up The Number)
Sheila E (W/The Revolution & Ringo) – Come Together
Professor Moptop
Paul & Elvis Costello – My Brave Face (Demo)
The Beatles – While My Guitar Gently Weeps (Anthology)
Suzzy Roche & Lucy Wainwright Roche – For No One
The Beatles – Strawberry Fields Forever
The Beatles – Dear Prudence (Rock Band)
The Beatles – All Together Now
Paul – Run Devil Run
The Beatles – Another Girl
9 AM
The Beatles – Please Mister Postman
Tubes – I Saw Her Standing There
The Beatles – Dizzy Miss Lizzy (Hollywood Bowl)
Ringo – Don’t Pass Me By
Jerry Garcia Band – Eleanor Rigby
John – Instant Karma
John & Paul Interview
The Beatles – If I Needed Someone
The Beatles – I Will
Paul – Calico Skies
George – Save The World
The Beatles – Lucy In The Sky
Florence And The Machine – Oh Darlin
The Beatles – I Don’t Want To Spoil The Party
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – SEPTEMBER 17, 2017
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY, 8:30 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVE BETWEEN ROGER WILLIAMS & ST. JOHN’S AVE – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 9 PM – MARTYRS FEST, 10233 S. CENTRAL PARK, EVERGREEN PARK
THE STING RAYS – FRIDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD
BRIT BEAT – SATURDAY, 7:30 PM – OCONOMOWOC ARTS CENTER, 641 E. FOREST ST, OCONOMOWOC, WISC – ALL AGES
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 4:30 PM – HUNTLEY FEST, 12015 S. MILLS ST, HUNTLEY
THE NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 11 AM TILL 2 PM – KONOW’S CORN MAZE, 16849 S. CEDAR RD, HOMER GLEN / 6:15 TILL 7:45 PM – CORNER OF DIVERSEY AND 75TH COURT, ELMWOOD PARK (SETS WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – SATURDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – CROATIAN CULTURAL CLUB, 1503 CLEMENT ST, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – HIGHLAND PARK FRENCH MARKET, NORTH ST. JOHNS AVE PARKING LOT, 1800 ST. JOHNS AVE – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 4 PM – APPLE FEST, 308 OLD McHENRY RD, LONG GROVE
THE NEVERLY BROTHERS – SUNDAY, 2 TILL 4 PM- MANTENO CHAMBER OF COMMERCE OKTOBERFEST, MAIN STAGE TENT, CORNER OF MAIN & DIVISION, MANTENO (SET WILL INCLUDE SOME BEATLES SONGS)
CONTINUING EDUCATION COURSE ON JOHN, PAUL, GEORGE & RINGO: THE SOLO YEARS 1970-1980 – COLLEGE OF DuPAGE – STARTING OCTOBER 16TH – FOR MORE INFORMATION GARY@WENSTRUP.NET
CONTINUING EDUCATION COURSE ON THE BEATLES: A MAGICAL HISTORY TOUR – TRITON COLLEGE – STARTING NOVEMBER 2 – FOR MORE INFORMATION GARY@WENSTRUP.NET
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM