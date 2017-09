song-artist

A Love Supreme-Carlos Santana/John McLaughlin

Soul Diversion-Niacin

Reog-Tohpati

Bio Rhythms-Mick Goodrick

Seven Secrets-Larry Coryell

…And Places-Fahir Atakoglu

Yo Sin Mi-Dusan Jevtovic

Work-Eric Reed

I Mean You-John Beasley

It Don’t Mean A Thing-Thelonious Monk

Arcade-Zem Audu

Slippin’ and Slidin’-Rob Schneiderman

I Didn’t Know What Time It Was-Cecil McLorin Salvant

Like Sonny-John Coltrane

Hop, Skip And A Thump-Oregon

Strykin’-Dave Stryker