Breakfast With The Beatles – August 27, 2017
8 AM
The Beatles – When I Get Home
George – Bangladesh (Live)
Ike & Tina Turner – Get Back
George – That’s The Way It Goes
Young World Singers – Ringo For President
The Beatles – Honey Don’t
Joe Cocker – I’ll Cry Instead
The Beatles – Your Mother Should Know
The Beatles – Besame Mucho (Anthology)
The Beatles – I’ve Got A Feeling (Alternate Take)
Paul – Wanderlust
Lisa Lauren – Eleanor Rigby
John – God
The Beatles – Love You To
9 AM
The Beatles – Happiness Is A Warm Gun
Paul – With A Little Luck
Ringo – Wings
The Beatles – Twist And Shout
Professor Moptop
Paul – We All Stand Together
Cab Calloway – Between The Devil And The Deep Blue Sea
The Beatles – P.S. I Love You (Bbc)
Ub40 – I’ll Be On My Way
The Beatles – One After 909
John – Sweet Little 16
The Beatles – She’s Leaving Home
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – AUGUST 27, 2017
ROBERT RODRIGUEZ – PROGRAM ON THE BEATLES: 50 YEARS OF PSYCHEDELIA – TUESDAY, 7:30 PM – MOUNT PROSPECT LIBRARY, 10 S. EMERSON ST, MOUNT PROSPECT
ROBERT RODRIGUEZ – PROGRAM ON THE BEATLES PERFORMING YEARS: 1957-1966 – WEDNESDAY, 7 PM – DES PLAINES PUBLIC LIBRARY, 1501 ELLINGWOOD AVE, DES PLAINES
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY, 8:30 AM TILL 1 PM – RAVINIA FARMERS MARKET, DEAN AVENUE BETWEEN ROGER WILLIAMS AND ST. JOHNS AVES
PHIL ANGOTTI & FRIENDS – PERFORMS JOHN LENNON’S ROCK & ROLL ALBUM – THURSDAY, 8 PM – REGGIES, 2105 S. STATE ST
AMERICAN ENGLISH – THURSDAY, 8:30 PM – ROCK N RAIL MUSIC & STREET FESTIVAL, CENTRAL PARK, 600 N. BROAD ST, GRIFFITH, IND
THE NEVERLY BROTHERS – THURSDAY, 6:30 TILL 8 PM – ROCK N RAIL FEST, CORNER OF BROAD ST & MAIN ST, GRIFFITH, IND (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – THURSDAY, 6 TILL 8 PM- CRUISIN THE SQUARE, CLASSIC CAR SHOW, 55 PHELPS AVE, ROMEOVILLE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – THURSDAY, 9 AM TILL 1 PM – LIBERTYVILLE FARMERS MARKET, COOK PARK BETWEEN W. CHURCH ST AND COOK AVE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
KALEIDOSCOPE EYES – FRIDAY, 7 PM – ROCKIN IN THE PARK – OPENING FOR JEFFERSON STARSHIP, MB FINANCIAL PARK, 5501 PARK PLACE, ROSEMONT
THE NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 6 TILL 10 PM – BLUE CHIP CASINO @ ROCKS LOUNGE, 777 BLUE CHIP DR, MICHIGAN CITY, IND (SET WILL INCLUDE SOME BEATLES SONGS)
BAGSHOT ROW – FRIDAY, 8 TILL 11 PM – VERANDA CONCERT, STARVED ROCK LODGE, ROUTE 178 & ROUTE 71, UTICA, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE MUSIC)
BEATLE BLAST: BRITISH INVASION – SATURDAY – 3 PM – CREAM BY BADGE, 4:30 PM – THE WHO BY WHO’S WHO, 6:30 PM – ROLLING STONES BY BEGGARS BANQUET, 8:30 PM – BEATLES BY BEATLERAMA – THE COTTAGE, 6 E. CRYSTAL LAKE AVE, CRYSTAL LAKE
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 8 PM – TASTE OF MELROSE PARK, VILLAGE OF MELROSE PARK COMPLEX, 1000 N. 25TH AVE, MELROSE PARK
THE NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 7:30 TILL 10 PM – KEWANEE HOG DAYS FESTIVAL, CORNER OF 3RD & TREMONT STS, KEWANEE, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – CANTIGNY VFW, 826 HORSESHOE DR, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – FRENCH MARKET, NORTH ST. JOHNS PARKING LOT, 1800 ST. JOHNS AVE, HIGHLAND PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BEATLE BLAST: BRITISH INVASION – SUNDAY, 4:30 PM – PINK FLOYD BY ECLIPSE, 6:30 PM- LED ZEPPELIN BY KASHMIR, 8:30 PM – THE BEATLES BY BRIT BEAT – THE COTTAGE, 6 E. CRYSTAL LAKE AVE, CRYSTAL LAKE
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 8 PM – BUFFALO GROVE DAYS, 951 McHENRY RD, BUFFALO GROVE
THE NEVERLY BROTHERS – SUNDAY, 5:30 TILL 7:30 PM – HARVARD BALLOON FEST, MILKY WAY PARK, SOUTH STAGE, 300 LAWRENCE RD, HARVARD, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM