song-artist

Phantom-Al DiMeola

Beggar’s Farm-Ed Palermo

Mr. Miyake-Larry Coryell

Mile’s Mode-Brian Melvin

Mr. Fone Bone-Jaco Pastorious

Funky Fareed-Spare Parts

Lay Lady Lay-DeJohnette Grenadier Medeski Scofield

Pools-Portinho

Combinations-Gerald Cannon

Steppin’-McCoy Tyner

Every Little Thing-Luciana Souza

Sweet Lady-Donald Vega

Labor Day-John McLean/Clark Sommers

The Vision-Cedar Walton

Sometimes I Feel Like A Motherless Child-Ahmad Jamal

Brillo del Sol-Hiroe Sekine