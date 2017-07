song-artist

Red Baron-Billy Cobham

Nite Club-Tribal Tech

Wait Until Tomorrow-DeJohnette Grenadier Medeski Scofield

Pandora-Kazumi Watanabe

Purple Haze-Machine Mass

Green Chimneys-Andy Summers

Seven Secrets-Larry Coryell

Friends-Joe Beck

Three Views Of A Secret-Jaco Pastorious

Softly, As In A Morning Sunrise-John Hicks

Moths-Zem Audu

Hippodelphia-Nat Adderley

Without A Song-Frank Caruso

Con Alma- Stan Getz

Saudades Do Brasil-Abelita Mateus

Trains-Steps Ahead/WDR Big Band