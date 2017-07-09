Breakfast With The Beatles – July 9, 2017
8 AM
The Beatles – I Am The Walrus
Traveling Wilburys – Handle With Care
Paul – You Gave Me The Answers
Natalie Merchant – Nowhere Man
John – Watching The Wheels
The Beatles – Piggies
The Beatles – Revolution
Professor Moptop
Paul – Magneto And Titanium Man (Wings Over America)
Toad The Wet Sprocket – Instant Karma
Paul – I’m Partial To You Abracadabra
The Beatles – From Me To You
Peter & Gordon – Woman
The Beatles – Within You, Without You/Tomorrow Never Knows (Love)
9 AM
The Beatles – She Said She Said
Phish – Why Don’t We Do It In The Road
Ringo – Blindman
Bill Frisell – Please Please Me
The Beatles – By George It’s The David Frost Show
The Beatles – Hey Jude (Promo Film)
The Beatles – Drive My Car
The Beatles – Fixing A Hole (Take 3)
The Beatles – And I Love Her
The Beatles – Talking To Myself (Everyday Chemistry)
George – Your Love Is Forever
The Beatles – You Never Give Me Your Money
The Beatles – Hold Me Tight
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JULY 9, 2017
THE STING RAYS – WEDNESDAY, 6:30 TILL 9 PM – VILLA PARK GAZEBO, 10 W. PARK BLVD, VILLA PARK – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
GREAT MOMENTS IN VINYL – PERFORM THE WHITE ALBUM – THURSDAY, 7:30 PM – JOLIET AREA HISTORICAL MUSEUM, 204 OTTAWA ST, JOLIET
AMERICAN ENGLISH – THURSDAY, 8 PM – GLENDALE HEIGHTS FEST, CAMERA PARK, 101 E. FULLERTON, GLENDALE HEIGHTS
THE STING RAYS – THURSDAY, 7 TILL 9 PM – SUNSHINE PARK, 220 SUNRISE AVE, WILLOWBROOK – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
GREAT MOMENTS IN VINYL – PERFORM THE WHITE ALBUM – FRIDAY, 9 PM – MARTYRS, 3855 N. LINCOLN
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7:30 PM – OUTDOOR PAVILION AT THE MAC, COLLEGE OF DuPAGE, 425 FAWELL BLVD, GLEN ELLYN
NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 7:30 TILL 9 PM – EMRICSON PARK, 1313 KISHWAUKEE VALLEY RD, WOODSTOCK – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEW INVADERS – FRIDAY, 6 TILL 8 PM – WINDMILL CITY FESTIVAL, WILSON & RIVER STREETS, BATAVIA – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BAG SHOT ROW – FRIDAY, 7 TILL 9 PM – HEGELER CARUS MANSION, LaSALLE – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS
THE STING RAYS – FRIDAY, 6:30 TILL 8:30 PM – NILES PARK, LEE & OTTAWA, NILES – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – FRIDAY, 3 TILL 7 PM – FARMERS MARKET, COURTLAND & ROUTE 45, MUNDELEIN (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE BEATLELELES – SATURDAY, 6:30 PM – 3 GREEN MARKET MUSIC DAY, AT DOC RYAN’S, 7432 MADISON ST, FOREST PARK
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 8 PM – HOMECOMING REUNION CELEBRATION, WEST PARK, CHURCH ST, SHEFFIELD
THE BRITINS – SATURDAY, 5 PM – DEVINE MERCY PARISH FESTIVAL, 695 COLLEGE AVE, SOUTH MILWAUKEE, WISC
NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 3 TILL 4:30 PM – CANTIGNY PARK BAND SHELL, 1S151 WINFIELD RD, WHEATON – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – SATURDAY, 7 TILL 11 PM – LINDY’S LANDING RESTAURANT & MARINA, 115 PARK ST, WAUCONDA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STING RAYS – SATURDAY, 8:30 TILL 12:30 PM – MANHATTAN’S, 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – FRENCH MARKET, PARKING LOT AT ST. JOHN’S AVE NORTH OF CENTRAL AVE, HIGHLAND PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 8:30 PM – ITASCA FEST, WASHINGTON PARK, IRVING PARK RD & RUSH ST, ITASCA
KALEIDOSCOPE EYES – SUNDAY, 3 & 8 PM EST – CHAUTAUQUA PARK, 6244 W 1600 S, REMINGTON, IND
JOHN & GEORGE DUO FROM MEET THE BEETLES – SUNDAY, 4 TILL 7 PM – FLASHBACK FEVER, 514 E. WILSON ST, MADISON, WISC
HEISENBERG UNCERTAINTY PLAYERS – SUNDAY, 7 TILL 9 PM – PHYLIS’ MUSICAL INN, 1800 W. DIVISION – BIG BAND JAZZ INCLUDE SOME BEATLE SONGS – FREE
PAUL McCARTNEY – JULY 25TH & 26TH – HOLLYWOOD CASINO AMPITHEATRE, TINLEY PARK
BEATLES BRUNCH – SUNDAYS 11 AM TILL 4 PM – CELTIC CROWN PUBLIC HOUSE, 4301 N. WESTERN AVE
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM