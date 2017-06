song-artist

Tao-Al DiMeola

Snakes-Bob Berg

Third Stone From The Sun-Machine Mass

Blu-Bop-Bela Fleck

Don’t Bother Me/Nardis-Ed Palermo

Blue-Miles Davis

Janger-Tohpati

Impressions-Stanley Turrentine

Dolomiti Dance-Oregon

Fields-Justin Vasquez

House Of The Rising Sun-Tom Rizzo

Middle Class White Boy-Mose Allison

Stella’s Waltz-Brett Gold

Blues Oriental-Cannonball Adderley/Milt Jackson

(Satis)faction-Charlie Watts/The Danish Radio Big Band

Room 608-Louis Hayes