Breakfast With The Beatles – June 11, 2017
8 AM
The Beatles – Maxwell’s Silver Hammer
Paul – The Lovers That Never Were
The Beatles – Bad Boy (Take 4)
Ringo – I’m A Fool To Care
Paul – That Would Be Something
John – Intuition
The Beatles – I’m Happy Just To Dance With You
Willie Nelson – Yesterday
Professor Moptop
Paul – Another Day (Jimmy Kimmel 2013)
The Beatles – Wait
The Beatles – Blackbird
Paul Simon – Here Comes The Sun (Conan 1014)
Paul – Beautiful Night
9 AM
The Beatles – The Fool On The Hill
George – Run So Far
Elvis Costello – Step Inside Love
The Beatles – Strawberry Fields Forever (Take 4)
Professor Moptop
The Beatles – Lucy In The Sky With Diamonds
Sweet Little Band – When I’m 64
John W/David Bowie – Across The Universe
Sgt Sauerkraut’s Polka Band – She Loves Kraut
The Beatles – She Loves You
The Beatles – Boys (Hollywood Bowl)
The Beatles – Rain (Mono)
The Breeders – Happiness Is A Warm Gun
The Beatles – Money
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JUNE 11, 2017
THE NEW INVADERS – TUESDAY, 7:30 TILL 9 PM – INDEPENDENCE GROVE, 16490 W. BUCKLEY, LIBERTYVILLE – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP – DISCUSSING THE TEN MOST LOVED BEATLE SONGS – WEDNESDAY, 7 PM – MORTON GROVE PUBLIC LIBRARY, 6140 N. LINCOLN AVE, MORTON GROVE – FAMILY FRIENDLY – FREE
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – WEDNESDAY, 3 TILL 7 PM – FARMERS MARKET, CORNER OF CENTER & SLUSHER STREETS, GRAYSLAKE – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SGT. SAUERKRAUT’S POLKA BAND: THE MOVIE – CHICAGO PREMIERE – THURSDAY, 6:30 PM – POLISH FOOD BUFFET, 7:30 – MOVIE SCREENING, 9:00 – CAST INTRODUCTIONS, Q&A, 9:30 – LIVE CONCERT BY SGT. SAUERKRAUT’S POLKA BAND – WWW.SGTSAUERKRAUT.COM
THE NEW INVADERS – THURSDAY, 6:30 TILL 7:45 PM – AMERICAN FEST, COMMUNITY PARK, 34TH & LARAMIE AVE, CICERO – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEVERLY BROTHERS – THURSDAY, 7 TILL 8:30 PM – MEMORIAL PARK GAZEBO, CORNER 76TH AVE & COLLEGE DR, PALOS HEIGHTS – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STINGRAYS – THURSDAY, 7:30 TILL 9 PM – McCULLOUGH PARK ON FOX RIVER, 150 W. ILLINOIS AVE, AURORA – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 8:30 PM – ST. DEMETRIOS TAST OF GREECE FESTIVAL, 893 N. CHURCH ST, ELMHURST
THE NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 7 TILL 9 PM – HEARTLAND NOVA REUNION CAR SHOW, ISLE CENTER EVENT ROOM, ISLE CASINO HOTEL, 1777 ISLE PARKWAY, BETTENDORF, IOWA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – FRIDAY, 3 TILL 7 PM – FARMERS MARKET, CORNER OF COURTLAND & ROUTE 45, MUNDELEIN – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STINGRAYS – FRIDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTAN’S, 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
MEET THE BEETLES – SATURDAY, 7 TILL 11 PM – CELEBRATE SCHEREVILLE, REDAR PARK, 217 GREGORY ST, SCHEREVILLE, IND – OUTDOORS
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 8 PM – NAPER NIGHTS, NAPER SETTLEMENT, 523 S. WEBSTER, NAPERVILLE
THE NEW INVADERS – SATURDAY, 7 TILL 10 PM – CONCERT BY THE LAKE, LAKEFRONT PARK, 71 NIPPERSINK BLVD, FOX LAKE – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 6 TILL 7:30 PM – NAPER NIGHTS, NAPER SETTLEMENT, 523 S. WEBSTER ST, NAPERVILLE – OUTDOORS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLES SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – ACOUSTIC GUITAR – SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – FRENCH MARKET, ST. JOHNS AVE, HIGHLAND PARK – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE STINGRAYS – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – STARVED ROCK, MUSIC ON THE VERANDA, 2668 E. 875TH ST, OGLESBY, ILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PAUL McCARTNEY – JULY 25TH & 26TH – HOLLYWOOD CASINO AMPITHEATRE, TINLEY PARK
BEATLES BRUNCH – SUNDAYS 11 AM TILL 4 PM – CELTIC CROWN PUBLIC HOUSE, 4301 N. WESTERN AVE
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM