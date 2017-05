song-artist

Fragolino-Billy Cobham

The Return Of Per Ulv-Terje Rypdal

Lay Lady Lay-DeJohnette,Grenadier,Medeski,Scofield

Campuhan Hill-Dewa Budjana

Breaking Point-Tyler Reese

Corned Beef-Bryan Doherty

Invitation-Jaco Pastorious

The Prowler-Oregon

Reaching For The Sun-Christian Sands

Windmill-Kenny Dorham

Just Think It Over-Chris Byars

Farther From That-John McLean/Clark Summers

Un Poco Loco-Jim McNeely

Birdland-Colorado Jazz Repertory Orchestra

Exit 45-Ray Mantilla