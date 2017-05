Breakfast With The Beatles – May 14, 2017

8 AM

The Beatles – She’s A Woman

Jeff Healey – While My Guitar Gently Weeps

The Beatles – Revolution (Anthology Promo Film)

John – Working Class Hero

Ringo – All In The Name Of Love

The Beatles – All I’ve Got To Do

Midnight Oil – Instant Karma

Professor Moptop

The Beatles – Memphis (Decca)

The D.F.W. Crew – Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band

The Beatles – Doctor Robert

Norah Jones – Something (George Fest)

The Beatles – A Taste Of Honey

George – Pisces Fish

9 AM

The Beatles – Sexy Sadie

Elliot Smith – Because

Paul – Live And Let Die

Cream – Badge

Professor Moptop

The Beatles – Being For The Benefit Of Mr. Kite

Paul – How Kind Of You

Paul & Elvis Costello – Twenty Fine Fingers (Demo)

John – Peggy Sue

Hawaiian Beatles Tribute – Eight Days A Week

The Beatles – For You Blue (Naked)

The Beatles – Real Love

The Beatles – Get Back (Rooftop)

The Beatles – Your Mother Should Know

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – MAY 14, 2017

McLENNON – THURSDAY, 6:3- TILL 9:30 PM – H.B. JONES, 551 S. YORK ROAD, ELMHURST

AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7:30 PM – WOODSTOCK OPERA HOUSE, 121 W. VAN BUREN ST, WOODSTOCK

JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SOLO GUITAR- SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – FARMERS MARKET, WOOD & SMITH STREETS, PALATINE – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

SHINDIG – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTANS AMERICAN BAR & GRILL, 300 S. SCHMALE RD, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

BEATLES MASS WITH JAY GOEPPNER & THE BACKDATED BAND – SUNDAY, 10 AM – CHURCH OF THE HOLY COMFORTER, 222 KENILWORTH AVE, KENILWORTH – OPEN FOR ALL – PICNIC AFTERWARDS

BAGSHOT ROW – SUNDAY, 5 TILL 7:30 PM – EVEN FLOW MUSIC & SPIRITS, 302 W. STATE ST (ROUTE 38), GENEVA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

PAUL McCARTNEY – JULY 25TH & 26TH – HOLLYWOOD CASINO AMPITHEATRE, TINLEY PARK

BEATLES BRUNCH – SUNDAYS 11 AM TILL 4 PM – CELTIC CROWN PUBLIC HOUSE, 4301 N. WESTERN AVE

THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

