Breakfast With The Beatles – May 14, 2017
8 AM
The Beatles – She’s A Woman
Jeff Healey – While My Guitar Gently Weeps
The Beatles – Revolution (Anthology Promo Film)
John – Working Class Hero
Ringo – All In The Name Of Love
The Beatles – All I’ve Got To Do
Midnight Oil – Instant Karma
Professor Moptop
The Beatles – Memphis (Decca)
The D.F.W. Crew – Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band
The Beatles – Doctor Robert
Norah Jones – Something (George Fest)
The Beatles – A Taste Of Honey
George – Pisces Fish
9 AM
The Beatles – Sexy Sadie
Elliot Smith – Because
Paul – Live And Let Die
Cream – Badge
Professor Moptop
The Beatles – Being For The Benefit Of Mr. Kite
Paul – How Kind Of You
Paul & Elvis Costello – Twenty Fine Fingers (Demo)
John – Peggy Sue
Hawaiian Beatles Tribute – Eight Days A Week
The Beatles – For You Blue (Naked)
The Beatles – Real Love
The Beatles – Get Back (Rooftop)
The Beatles – Your Mother Should Know
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – MAY 14, 2017
McLENNON – THURSDAY, 6:3- TILL 9:30 PM – H.B. JONES, 551 S. YORK ROAD, ELMHURST
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7:30 PM – WOODSTOCK OPERA HOUSE, 121 W. VAN BUREN ST, WOODSTOCK
JAZZMAN JEFF JUSTMAN – SOLO GUITAR- SATURDAY, 9 AM TILL 1 PM – FARMERS MARKET, WOOD & SMITH STREETS, PALATINE – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTANS AMERICAN BAR & GRILL, 300 S. SCHMALE RD, CAROL STREAM (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BEATLES MASS WITH JAY GOEPPNER & THE BACKDATED BAND – SUNDAY, 10 AM – CHURCH OF THE HOLY COMFORTER, 222 KENILWORTH AVE, KENILWORTH – OPEN FOR ALL – PICNIC AFTERWARDS
BAGSHOT ROW – SUNDAY, 5 TILL 7:30 PM – EVEN FLOW MUSIC & SPIRITS, 302 W. STATE ST (ROUTE 38), GENEVA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PAUL McCARTNEY – JULY 25TH & 26TH – HOLLYWOOD CASINO AMPITHEATRE, TINLEY PARK
BEATLES BRUNCH – SUNDAYS 11 AM TILL 4 PM – CELTIC CROWN PUBLIC HOUSE, 4301 N. WESTERN AVE
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM