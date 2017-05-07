Breakfast With The Beatles – May 7, 2017
8 AM
The Beatles – Another Girl
George – Here Comes The Sun (Bangla Desh)
The Beatles – Act Naturally (Mono)
Bela Fleck – Michelle
Paul – Here, There And Everywhere (Paul Is Live)
The Beatles – Strawberry Fields Forever
The Beatles – We Can Work It Out
Professor Moptop
The Beatles – Three Cool Cats (Anthology)
Memphis All Stars – Drive My Car
Paul – Band On The Run
The Beatles – The Continuing Story Of Bungaloo Bill
9 AM
The Beatles – Lovely Rita
John – Bring On The Lucie
Stereophonics – Revolution
The Beatles – Love Me Do
Three Funkys – I Want To Hold Your Hand
Professor Moptop
The Beatles – I Got To Find My Baby (Bbc)
Ringo – Pure Gold
The Church – It’s All Too Much
George – Behind That Locked Door
Shawn Colvin – I’ll Be Back
The Beatles – Norwegian Wood
Paul – Tug Of Peace
The Beatles – I Call Your Name
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – MAY 7, 2017
FREE RANGE UKULELE SOCIETY OF OAK PARK MEETUP – THURSDAY, 7 TILL 9 PM – EASTGATE CAFÉ, 102 HARRISON ST, OAK PARK – PLAYING AND SINGING THE SONGS OF THE BEATLES THAT CAN BE PLAYED WITH ONLY THREE CHORDS – BRING YOUR UKES
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 9:15 PM – FITZGERALDS, 6615 ROOSEVELT RD, BERWYN – 21+
THE MERSEY BEATLES…FOUR LADS FROM LIVERPOOL – FRIDAY, 7:30 PM – THE BRAT SHOP, 12304 75TH ST, KENOSHA, WISC
SHINDIG – FRIDAY, 7 TILL 11 PM – AMERICAN-ITALIAN CULTURAL SOCIETY, 1918 DONMAUR DR, CREST HILL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAZZMAN JEFF JUSTMAN (SOLO GUITAR) – SATURDAY, 11 AM TILL NOON – MORTON GROVE OUTDOOR SPRING FARMERS MARKET, 6210 DEMPSTER ST, MORTON GROVE – FREE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 2 TILL 3:30 PM – SALUTE TO THE BLUE PARADE & FESTIVAL, SLAMMER’S STADIUM, 1 MAYOR ART SCHULTZ DR, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
RETROACTIVE – SATURDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – STONEHOUSE PUB, 103 STEPHEN ST, LEMONT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE CLASS OF 68 BAND – SATURDAY, 8 PM – COOPERS, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
TRIBUTE TO JOHN LENNON – 2017 KENNEDY CENTER SPRING GALA – MONDAY, MAY 8TH – KENNEDY CENTER CONCERT HALL, WASHINGTON D.C. WWW.KENNEDY –CENTER.ORG
BEATLES BRUNCH – SUNDAYS 11 AM TILL 4 PM – CELTIC CROWN PUBLIC HOUSE, 4301 N. WESTERN AVE
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM