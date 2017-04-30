Breakfast With The Beatles – April 30, 2017
8 AM
The Beatles – Komm, Gib Mir Deine Hand
Paul – With A Little Luck
Traveling Wilburys – Inside Out
Paul – Spinning On An Axis
Will Taylor & Strings W/Joe Ely – Continuing Story Of Bungaloo Bill
The Beatles – While My Guitar Gently Weeps
The Beatles – Let It Be
Professor Moptop
The Beatles – Carol (Bbc)
Chuck Berry – Carol
Paul & Elvis Costello – Playboy To A Man (Demo)
The Beatles – If I Fell
The Beatles – We Can Work It Out (Takes 1 And 2)
9 AM
The Beatles – All You Need Is Love
Laurence Juber – Hey Bulldog
The Beatles – Lady Madonna (Take 4)
Ringo – Touch And Go
Professor Moptop
Southlanders – Earth Angel
The Beatles – Sexy Sadie (Anthology)
The Beatles – Ballad Of John And Yoko
Willie Nelson – Something
The Beatles – Sun King Medly
The Beatles – Kansas City
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – APRIL 30, 2017
JAY GOEPPNER & THE BACK DATED BAND – CINCO DE MAYO ANNIVERSARY SHOW – FRIDAY, 6:30 TILL 8:30 PM – DRAFT PICKS, 912 BUSSE RD, MOUNT PROSPECT – NO COVER (SET INCLUDES SOME BEATLE SONGS)
THE BRITINS – FRIDAY, 8 PM – WESTON LANES, WESTON, WISC
THE NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 6 TILL 10 PM – BLUE CHIP CASINO @ ROCKS LOUNGE, 777 BLUE CHIP DR, MICHIGAN CITY, IND (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 4 TILL 7 PM – GRANT PARK, BUCKINGHAM FOUNTAIN, 337 E. RANDOLPH ST, CHICAGO – FREE (SWITCHING ON THE FOUNTAIN)
SHINDIG – SATURDAY, 2:30 TILL 4 PM – LILAC FESTIVAL, LILACIA PARK, 150 S. PARK AVE, LOMBARD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE LENNYS – SATURDAY, 9 PM – D HANGOUT, 550 S. McLEAN, ELGIN – 21+ – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 2 TILL 4:30 PM – DRAFT PICKS, 912 BUSSE RD, MOUNT PROSPECT – 21+
TRIBUTE TO JOHN LENNON – 2017 KENNEDY CENTER SPRING GALA – MONDAY, MAY 8TH – KENNEDY CENTER CONCERT HALL, WASHINGTON D.C. WWW.KENNEDY –CENTER.ORG
BEATLES BRUNCH – SUNDAYS 11 AM TILL 4 PM – CELTIC CROWN PUBLIC HOUSE, 4301 N. WESTERN AVE
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM