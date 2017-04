Breakfast With The Beatles – April 30, 2017

8 AM

The Beatles – Komm, Gib Mir Deine Hand

Paul – With A Little Luck

Traveling Wilburys – Inside Out

Paul – Spinning On An Axis

Will Taylor & Strings W/Joe Ely – Continuing Story Of Bungaloo Bill

The Beatles – While My Guitar Gently Weeps

The Beatles – Let It Be

Professor Moptop

The Beatles – Carol (Bbc)

Chuck Berry – Carol

Paul & Elvis Costello – Playboy To A Man (Demo)

The Beatles – If I Fell

The Beatles – We Can Work It Out (Takes 1 And 2)

9 AM

The Beatles – All You Need Is Love

Laurence Juber – Hey Bulldog

The Beatles – Lady Madonna (Take 4)

Ringo – Touch And Go

Professor Moptop

Southlanders – Earth Angel

The Beatles – Sexy Sadie (Anthology)

The Beatles – Ballad Of John And Yoko

Willie Nelson – Something

The Beatles – Sun King Medly

The Beatles – Kansas City

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – APRIL 30, 2017

JAY GOEPPNER & THE BACK DATED BAND – CINCO DE MAYO ANNIVERSARY SHOW – FRIDAY, 6:30 TILL 8:30 PM – DRAFT PICKS, 912 BUSSE RD, MOUNT PROSPECT – NO COVER (SET INCLUDES SOME BEATLE SONGS)

THE BRITINS – FRIDAY, 8 PM – WESTON LANES, WESTON, WISC

THE NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 6 TILL 10 PM – BLUE CHIP CASINO @ ROCKS LOUNGE, 777 BLUE CHIP DR, MICHIGAN CITY, IND (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 4 TILL 7 PM – GRANT PARK, BUCKINGHAM FOUNTAIN, 337 E. RANDOLPH ST, CHICAGO – FREE (SWITCHING ON THE FOUNTAIN)

SHINDIG – SATURDAY, 2:30 TILL 4 PM – LILAC FESTIVAL, LILACIA PARK, 150 S. PARK AVE, LOMBARD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

THE LENNYS – SATURDAY, 9 PM – D HANGOUT, 550 S. McLEAN, ELGIN – 21+ – NO COVER (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

AMERICAN ENGLISH – SUNDAY, 2 TILL 4:30 PM – DRAFT PICKS, 912 BUSSE RD, MOUNT PROSPECT – 21+

TRIBUTE TO JOHN LENNON – 2017 KENNEDY CENTER SPRING GALA – MONDAY, MAY 8TH – KENNEDY CENTER CONCERT HALL, WASHINGTON D.C. WWW.KENNEDY –CENTER.ORG

BEATLES BRUNCH – SUNDAYS 11 AM TILL 4 PM – CELTIC CROWN PUBLIC HOUSE, 4301 N. WESTERN AVE

THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

