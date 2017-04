Jazz Transfusion Playlist April 23,2017

song-artist

Nostalgic Lady-Jean Luc-Ponty

Mr. Spock-Tony Williams

Captain Marvel-Chick Corea

Dixie Hop-Bill Evans/Randy Brecker

Paint It Black-Charlie Watts/Danish Radio Big Band

Everything’s Cool-Gary Willis

Invisible-Steve Khan

Boogie Stop Shuffle-Mingus Dynasty

Chroma-Petros Klampanis

Ain’t She Sweet-Jimmy Smith

The G.O.A.T.-Bobby Watson

Bermuda Bye Bye-Jim Hall

I Hear Music-Ella Fitzgerald/Oscar Peterson

Way Back Home-Howard Johnson

Soul Stomp-Gerald Clayton

Take The Coltrane-Kevin Eubanks