Concert Webcast: Magic Giant Performs On The BlueCross BlueShield Performance Stage WATCH LIVE

Jazz Transfusion Playlist April 23,2017

April 24, 2017 8:23 PM By Barry Winograd

song-artist
Nostalgic Lady-Jean Luc-Ponty
Mr. Spock-Tony Williams
Captain Marvel-Chick Corea
Dixie Hop-Bill Evans/Randy Brecker
Paint It Black-Charlie Watts/Danish Radio Big Band
Everything’s Cool-Gary Willis
Invisible-Steve Khan
Boogie Stop Shuffle-Mingus Dynasty
Chroma-Petros Klampanis
Ain’t She Sweet-Jimmy Smith
The G.O.A.T.-Bobby Watson
Bermuda Bye Bye-Jim Hall
I Hear Music-Ella Fitzgerald/Oscar Peterson
Way Back Home-Howard Johnson
Soul Stomp-Gerald Clayton
Take The Coltrane-Kevin Eubanks

More from Barry Winograd
Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

Gravatar
Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Cancel

Connecting to %s

More From WXRT

Play.it Podcasts
15 Of The Most Valuable Rock Records

Listen Live