Jazz Transfusion Playlist April 23,2017

song-artist
Nostalgic Lady-Jean Luc-Ponty
Mr. Spock-Tony Williams
Captain Marvel-Chick Corea
Dixie Hop-Bill Evans/Randy Brecker
Paint It Black-Charlie Watts/Danish Radio Big Band
Everything’s Cool-Gary Willis
Invisible-Steve Khan
Boogie Stop Shuffle-Mingus Dynasty
Chroma-Petros Klampanis
Ain’t She Sweet-Jimmy Smith
The G.O.A.T.-Bobby Watson
Bermuda Bye Bye-Jim Hall
I Hear Music-Ella Fitzgerald/Oscar Peterson
Way Back Home-Howard Johnson
Soul Stomp-Gerald Clayton
Take The Coltrane-Kevin Eubanks
song-artist