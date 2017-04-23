Breakfast With The Beatles – April 23, 2017
8 Am
The Beatles – I’ve Got A Feeling
George – Isn’t It A Pity (Japan)
The Beatles – Please Please Me (Alternate Take)
Ben Harper – Beautiful Boy
Paul – Blackbird (Amoeba Music)
The Beatles – The Night Before
Ringo – Sure To Fall
Professor Moptop
The Beatles – Savoy Truffle
Paul – Beware My Love
Aimee Mann – Jealous Guy
John – Aisumasen (I’m Sorry)
The Beatles – There’s A Place
9 Am
The Beatles – Till There Was You
George Martin – Pepperland
George – That’s The Way It Goes
Hurray For The Riff Raff – My Sweet Lord
Professor Moptop
The Beatles – Little Queenie (Hamburg)
The Beatles – What Goes On
Paul – Save Us
The Beatles – Four Guys
The Beatles – Baby You’re A Rich Man
The Dammed – Help
The Beatles – Tomorrow Never Knows
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – APRIL 23, 2017
LIVERPOOL LEGENDS – FRIDAY, 7 PM – ARCADA THEATRE, 105 E. MAIN ST, ST. CHARLES
SHINDIG – FRIDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9 PM – HOLLYWOOD CASINO, 1 W. NEW YORK STREET BRIDGE, AURORA – 21+
1964…THE TRIBUTE – SATURDAY, 7:30 PM – THE LERNER, 410 S. MAIN ST, ELKHART, IND
THE BRITINS – SATURDAY, 7:30 PM – RACINE COUNTY POLICE ASSOCIATION BENEFIT, MEMORIAL HALL, RACINE, WISC
LIVERPOOL LEGENDS WITH RICHMOND SYMPHONY ORCHESTRA – SATURDAY, 7 PM – KUHLMAN CENTER, 861 SALISBURY RD, RICHMOND, IND
TRIBUTE TO JOHN LENNON – 2017 KENNEDY CENTER SPRING GALA – MONDAY, MAY 8TH – KENNEDY CENTER CONCERT HALL, WASHINGTON D.C. WWW.KENNEDY –CENTER.ORG
BEATLES BRUNCH – SUNDAYS 11 AM TILL 4 PM – CELTIC CROWN PUBLIC HOUSE, 4301 N. WESTERN AVE
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM