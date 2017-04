Breakfast With The Beatles – April 16, 2017

8 AM

The Beatles – Two Of Us (Naked)

The Beatles – Hello Little Girl (Antholgy-Decca Audition)

Ringo – Pasodobles

Soul Asylum – – Good Morning Good Morning

George – That’s What It Takes

The Beatles – Michelle

Herbie Mann – The Night Before

Professor Moptop

The Beatles – Sweet Little Sixteen (Bbc)

The Beatles – Any Time At All

Flaming Lips – Sgt Pepper / With A Little Help From My Friends

The Beatles – Help!

Paul – Jet

9 AM

The Beatles – Something

Langley School’s Music Project – Long And Winding Road

John – Jealous Guy

Paul & Elvis Costello – Tommy’s Coming Home (Demo)

Andre 3000 – All Together Now

Profesor Moptop

The Beatles – Yer Blues

Paul – Café On The Left Bank

Hollies – If I Needed Someone

The Beatles – Boys

The Beatles – I’m Down (Mono)

The Beatles – When I’m Sixty-Four

BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – APRIL 16, 2017

BEATALLICA – FRIDAY – EVERY BUDDYS, 19 W. CENTRAL ST, CHIPPEWA FALLS, WISC

FAB FAUX – SATURDAY, 8 PM – MICHIGAN THEATER, ANN ARBOR, MICH – ABBEY ROAD IN ITS ENTIRETY – WITH THE HOGSHEAD HORNS & THE CRÈME TANGERINE STRINGS

THE NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 6 TILL 10 PM – BLUE CHIP CASINO @ ROCKS LOUNGE, 777 BLUE CHIP DRIVE, MICHIGAN CITY, IND (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

SHINDIG – SATURDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – CROATIAN CULTURAL CLUB, 1503 CLEMENT ST, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

BEATALLICA – SATURDAY, 9 PM – THE FREQUENCY, 121 W. MAIN ST, MADISON, WISC

STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)

LIVERPOOL LEGENDS – SUNDAY, 7 PM – SIDNEY AUDITORIUM, 1215 CAMPBELL RD, SIDNEY, OHIO

TRIBUTE TO JOHN LENNON – 2017 KENNEDY CENTER SPRING GALA – MONDAY, MAY 8TH – KENNEDY CENTER CONCERT HALL, WASHINGTON D.C. WWW.KENNEDY –CENTER.ORG

BEATLES BRUNCH – SUNDAYS 11 AM TILL 4 PM – CELTIC CROWN PUBLIC HOUSE, 4301 N. WESTERN AVE

THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM

WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES

UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS

RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP

