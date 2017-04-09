Breakfast With The Beatles – April 9, 2017
8 AM
The Beatles – Chains
Paul – Mamunia
Gusto – One After 909
George – While My Guitar Gently Weeps (Bangla Desh)
Beatallica – Michelle
The Beatles – Dig A Pony
Richard Thompson – It Won’t Be Long
Professor Moptop
The Beatles – I’m So Tired
George – Learning How To Love You
Carl Perkins – Matchbox
The Beatles – Tell Me Why
Ringo – Where Did Our Love Go
9 AM
The Beatles – Here, There And Everywhere
John – #9 Dream
The Beatles – I Am The Walrus (Takes 16,17,20 & 25)
Paul & Elvis Costello – The Lovers That Never Were (Demo)
Professor Moptop
The Beatles – Rock And Roll Music
The Beatles – She’s A Woman (Hollywood Bowl)
Harry Nilsson – You Can’t Do That
Paul – Another Day
The Beatles – She’s Leaving Home
Chet Atkins – Things We Said Today
The Beatles – Get Back (Past Masters)
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – APRIL 9, 2017
LIVERPOOL LEGENDS – THURSDAY & FRIDAY, 7:30 TILL 9 PM – ISLE OF CAPRI CASINO, 1777 ISLE PARKWAY, BETTENDORF, IOWA
JAMES McCARTNEY – FRIDAY – SHANK HALL, MILWAUKEE, WISC
BEATALLICA – FRIDAY – CLUB GARIBALDIS, 2510 S. SUPERIOR ST, MILWAUKEE
MIKE McCARTNEY – SATURDAY, 8 PM – ELBO ROOM, 2871 N. LINCOLN, CHICAGO
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 8 PM – CULTURAL AND CIVIC CENTER, 2007 CIVIC CENTER WAY, ROUND LAKE BEACH
BEATALLICA – SATURDAY, 8 PM – LIVE WIRE LOUNGE, 3394 N. MILWAUKEE AVE , CHICAGO
JAY GOEPPNER BACKDATED BAND – SATURDAY, 8:30 PM – MR. MO’S, 7214 COLLEGE DR, PALOS HEIGHTS (BEATLES, WINGS, JOHN AND CLASSIC ROCK)
THE FAB FAUX – SATURDAY, APRIL 22, 8 PM – THE MICHIGAN THEATER, ANN ARBOR, MICH. – ABBEY ROAD IN ITS ENTIRETY – WITH THE HOGSHEAD HORNS & THE CRÈME TANGERINE STRINGS
TRIBUTE TO JOHN LENNON – 2017 KENNEDY CENTER SPRING GALA – MONDAY, MAY 8TH – KENNEDY CENTER CONCERT HALL, WASHINGTON D.C. WWW.KENNEDY –CENTER.ORG
DEPAUL HUMANITIES CENTER WILL HOLD A SGT. PEPPER CONTEST FOR THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION JUNE 1, 2017 – BANDS OR SINGERS SHOULD EMAIL VIDEO OF YOU DOING A SONG FROM SGT. PEPPER – SUBMIT BY EMAIL ATTACHMENTS, DROP BOX OR LINKS TO ONLINE VIDEOS – SEND TO PSTEEVES@DEPAUL.EDU BY MARCH 31, 2017
BEATLES BRUNCH – SUNDAYS 11 AM TILL 4 PM – CELTIC CROWN PUBLIC HOUSE, 4301 N. WESTERN AVE
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM