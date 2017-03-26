Breakfast With The Beatles – March 26, 2017
8 AM
Chuck Berry – Roll Over Beethoven
The Beatles – Getting Better
George – Wake Up My Love
Peter Frampton – Good Morning, Good Morning
The Beatles – You Can’t Do That
Paul – Everybody Out There
Traveling Wilburys – Dirty World
Professor Moptop
The Beatles – Goodnight
George Martin – Ringo’s Theme (This Boy)
Diana Ross – I Will
John – Beautiful Boy
Caspar Babypants – Being For The Benefit Of Mister Kite
The Beatles – Rain
Paul – Listen To What The Man Said
9 AM
The Beatles – Love Me Do (Past Masters)
The Beatles – Maggie Mae
Adrien Belew – I’m Down
The Beatles – She’s A Woman (Take 6 Acetate Mix)
Ringo & Jerry Lee Lewis – Sweet Little Sixteen
Professor Moptop
The Beatles – Rock And Roll Music (Anthology)
Wanda Jackson – Long Tall Sally
The Beatles – She Said, She Said
The Beatles – From Me To You (Royal Variety Performance)
The Beatles – Think For Yourself
Paul – Nineteen Hundred And Eighty Five (Timo Maas-Paul Woolford)
The Beatles – Yesterday
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – MARCH 26, 2017
RAIN – TUESDAY THRU FRIDAY, 7:30 PM – SATURDAY, 2 & 8 PM – SUNDAY, 2 & 7:30 PM – ORIENTAL THEATRE, 24 W. RANDOLPH ST, CHICAGO
STING RAYS – FRIDAY, 8 TILL 10:30 PM – FOX VALLEY KICKERS, 1015 HARVEY RD, OSWEGO – BENEFIT FOR OPERATION SALUTE & BOOGIE (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9:30 PM – BANNERMAN’S, 858 S. ROUTE 59, BARTLETT – 21+
THE NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 7 PM – MELVIN COMMUNITY HALL, 108 E. MAIN ST, MELVIN, IL (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BAGSHOT ROW – SUNDAY, 5 TILL 7:30 PM – EVEN FLOW, 302 W. STATE ST, GENEVA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE FAB FAUX – SATURDAY, APRIL 22, 8 PM – THE MICHIGAN THEATER, ANN ARBOR, MICH. – ABBEY ROAD IN ITS ENTIRETY – WITH THE HOGSHEAD HORNS & THE CRÈME TANGERINE STRINGS
TRIBUTE TO JOHN LENNON – 2017 KENNEDY CENTER SPRING GALA – MONDAY, MAY 8TH – KENNEDY CENTER CONCERT HALL, WASHINGTON D.C. WWW.KENNEDY –CENTER.ORG
DEPAUL HUMANITIES CENTER WILL HOLD A SGT. PEPPER CONTEST FOR THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION JUNE 1, 2017 – BANDS OR SINGERS SHOULD EMAIL VIDEO OF YOU DOING A SONG FROM SGT. PEPPER – SUBMIT BY EMAIL ATTACHMENTS, DROP BOX OR LINKS TO ONLINE VIDEOS – SEND TO PSTEEVES@DEPAUL.EDU BY MARCH 31, 2017
BEATLES BRUNCH – SUNDAYS 11 AM TILL 4 PM – CELTIC CROWN PUBLIC HOUSE, 4301 N. WESTERN AVE
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM