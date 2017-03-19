Breakfast With The Beatles – March 19, 2017
8 AM
The Beatles – Magical Mystery Tour
The Beatles – Being For The Benefit Of Mister Kite (Anthology)
Paul – Girls School
The Beatles – Sun King (Take 35)
Paul – Maybe I’m Amazed
Regina Spektor – While My Guitar Gently Weeps
The Beatles – You Like Me Too Much
The Beatles – Drive My Car
Rutles – Love Life
Ringo – A Dose Of Rock And Roll
Rodney Crowell – Every Night
The Beatles – Mister Moonlight
John – Dear Yoko (Anthology)
The Beatles – I’m Only Sleeping
9 AM
The Beatles – Good Morning, Good Morning
Paul – Your Way
Flaming Lips – Nobody Told Me
George – Run Of The Mill
The Beatles – Matchbox
George – Blow Away
Professor Moptop
Greg Hawkes – Goodnight
The Beatles – Hey Jude
The Beatles – Bad To Me (Demo)
Stevie Wonder – We Can Work It Out
The Beatles – A Hard Day’s Night
John – Give Peace A Chance
The Beatles – Glass Onion
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – MARCH 19, 2017
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 10 PM – SULLIVAN’S IRISH PUB & EATERY, 4660 W. 147TH ST., MIDLOTHIAN – 21+
NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 1:30 TILL 5:30 PM – BLUE CHIP CASINO AT ROCKS LOUNGE, 777 BLUE CHIP DR, MICHIGAN CITY, IND (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – HACKNEY’S PALOS PARK, 123RD & LaGRANGE RD, PALOS PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 11:30 PM – COOPER’S CORNER, 27w150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
RAIN…A TRIBUTE TO THE BEATLES – MARCH 28TH THROUGH APRIL 2ND – ORIENTAL THEATRE, 24 W. RANDOLPH
THE FAB FAUX – SATURDAY, APRIL 22, 8 PM – THE MICHIGAN THEATER, ANN ARBOR, MICH. – ABBEY ROAD IN ITS ENTIRETY – WITH THE HOGSHEAD HORNS & THE CRÈME TANGERINE STRINGS
TRIBUTE TO JOHN LENNON – 2017 KENNEDY CENTER SPRING GALA – MONDAY, MAY 8TH – KENNEDY CENTER CONCERT HALL, WASHINGTON D.C. WWW.KENNEDY –CENTER.ORG
DEPAUL HUMANITIES CENTER WILL HOLD A SGT. PEPPER CONTEST FOR THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION JUNE 1, 2017 – BANDS OR SINGERS SHOULD EMAIL VIDEO OF YOU DOING A SONG FROM SGT. PEPPER – SUBMIT BY EMAIL ATTACHMENTS, DROP BOX OR LINKS TO ONLINE VIDEOS – SEND TO PSTEEVES@DEPAUL.EDU BY MARCH 31, 2017
BEATLES BRUNCH – SUNDAYS 11 AM TILL 4 PM – CELTIC CROWN PUBLIC HOUSE, 4301 N. WESTERN AVE
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM