Breakfast With The Beatles – March 5, 2017
8 AM
The Beatles – Eight Days A Week
Ringo – You Bring The Party Down
The Beatles – Come And Get It (Anthology)
Glen Phillips – I’ll Follow The Sun
John – Watching The Wheels (Acoustic)
The Beatles – P.S. I Love You
The Beatles – Yellow Submarine
Devdra Banhart – The Beatles
George – What Is Life
The Beatles – Please Mister Postman
Paul – Biker Like An Icon (Paul Is Live)
John – (Just Like) Starting Over
Laurence Juber – And Your Bird Can Sing
The Beatles – If I Needed Someone
The Beatles – Love Me Do (Alternate Take)
George – Your Love Is Forever
9 AM
The Beatles – Dig A Pony (Naked)
Delbert Mcclinton – Come Together
The Beatles – When I Get Home
The Beatles – I’m Talking About You (Bbc)
Paul & Elvis Costello – My Brave Face (Demo)
Professor Moptop
Grunt – Revolution 9
The Beatles – Wild Honey Pie
The Beatles – Being For The Benefit Of Mr. Kite
Paul – Here Today
John – Love
The Beatles – Golden Slumbers
The Beatles – Paperback Writer
Paul – Queenie Eye
The Beatles – From Me To You
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – MARCH 5, 2017
RAIN…A TRIBUTE TO THE BEATLES – TUESDAY, 7:30 PM – STATE FARM CENTER, 1800 S. 1ST ST, CHAMPAIGN
RAIN…A TRIBUTE TO THE BEATLES – WEDNESDAY, 7:30 PM – THE GRAND THEATER, 401 4TH ST, WAUSAU, WISC
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 8:30 PM – JOE’S LIVE, 5441 PARK PLACE, ROSEMONT – 21+ – WITH KASHMIR
SHINDIG – FRIDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – STRIKE & SPARE LOUNGE, 811 NORTHERN DR, LOCKPORT (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP – SATURDAY, 12 NOON – COLLEGE OF DuPAGE’ 425 FAWELL BLVD, GLEN ELLYN – PAUL IS DEAD CLUES – FREE – KID FRIENDLY
BRIT BEAT – SATURDAY, 7:30 PM – METROPOLIS PERFORMING ARTS CENTRE, 111 W. CAMPBELL ST, ARLINGTON HEIGHTS
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 7 PM – CENTENNIAL AUDITORIUM, STERLING HIGH SCHOOL, 1608 4TH AVE, STERLING
NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 7 PM – GREEN BAY DISTILLERY, 835 MIKE McCARTHY WAY, ASHWAUBENON (GREEN BAY, WISC (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE NEW INVADERS – SATURDAY, 9 PM TILL 1 AM – MISTER MO’S SPORTS BAR, 7214 W. COLLEGE DR, PALOS HEIGHTS – 21+ (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
RAIN…A TRIBUTE TO THE BEATLES – SUNDAY, 3 PM – DES MOINES CIVIC CENTER, 221 WALNUT ST, DES MOINES
RAIN…A TRIBUTE TO THE BEATLES – MARCH 28TH THROUGH APRIL 2ND – ORIENTAL THEATRE, 24 W. RANDOLPH
THE FAB FAUX – SATURDAY, APRIL 22, 8 PM – THE MICHIGAN THEATER, ANN ARBOR, MICH. – ABBEY ROAD IN ITS ENTIRETY – WITH THE HOGSHEAD HORNS & THE CRÈME TANGERINE STRINGS
TRIBUTE TO JOHN LENNON – 2017 KENNEDY CENTER SPRING GALA – MONDAY, MAY 8TH – KENNEDY CENTER CONCERT HALL, WASHINGTON D.C. WWW.KENNEDY –CENTER.ORG
GARY WEMSTRUP – COURSES ON THE BEATLES – TRITON COLLEGE, MARCH 14 THRU APRIL 4 – GARY@WENSTRUP.NET
DEPAUL HUMANITIES CENTER WILL HOLD A SGT. PEPPER CONTEST FOR THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION JUNE 1, 2017 – BANDS OR SINGERS SHOULD EMAIL VIDEO OF YOU DOING A SONG FROM SGT. PEPPER – SUBMIT BY EMAIL ATTACHMENTS, DROP BOX OR LINKS TO ONLINE VIDEOS – SEND TO PSTEEVES@DEPAUL.EDU BY MARCH 31, 2017
BEATLES BRUNCH – SUNDAYS 11 AM TILL 4 PM – CELTIC CROWN PUBLIC HOUSE, 4301 N. WESTERN AVE
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM