Breakfast With The Beatles – February 26, 2017
8 AM
The Beatles – Old Brown Shoe
The Beatles – Magical Mystery Tour (Film Version)
The Beatles – She Loves You (Bbc)
Johnny Cash – In My Life
Paul – Ram On
The Beatles – It’s Only Love
Sting – A Day In The Life
Professor Moptop
Music Legends – Revolution 9
The Beatles – Eleanor Rigby
George & Paul Simon – Homeward Bound
The Beatles – Happiness Is A Warm Gun
John – I’m Stepping Out
The Beatles – Ask Me Why
The Beatles – Lucy In The Sky With Diamonds (Boob Intro)
9 AM
The Beatles – And I Love Her
The Beatles – Mean Mister Mustard (Twickengham)
George – My Sweet Lord
Paul W/Bruce Springsteen – I Saw Her Standing There
Weird Al Yankovic – Pac-Man
The Beatles – I Feel Fine
Fats Domino – Everybody’s Got Something To Hide
Ringo – You’re 16 (Anthology)
The Beatles – Day Tripper
Paul – Oh Woman Oh Why
The Beatles – Little Child
Paul – Coming Up
Traveling Wilburys – Heading For The Light
The Beatles – Hello Goodbye
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – FEBRUARY 28, 2017
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 9:15 PM – FITZGERALD’S, 6615 ROOSEVELT RD, BERWYN – 21+
STING RAYS – FRIDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – CHING HUA’S, 1992 S. RIVER RD, DES PLAINES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9 PM – BALLYDOYLE’S PUB, 5157 MAIN ST, DOWNERS GROVE – 21+
SHINDIG – SATURDAY, 9 PM TILL MIDNIGHT – GRAND VICTORIA CASINO, ELGIN (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
STING RAYS – SATURDAY, 7:30 TILL 10:30 PM – MOOSE LODGE #799, 925 S. McLEAN BLVD, ELGIN – SOCK HOP, COSTUME PRIZES (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
BAGSHOT ROW – SUNDAY, 5 TILL 7:30 PM – EVEN FLOW, 302 W. STATE ST, GENEVA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP – SATURDAY, 12 NOON, MARCH 11TH = COLLEGE OF DuPAGE – PAUL IS DEAD CLUES – FREE – KID FRIENDLY
RAIN…A TRIBUTE TO THE BEATLES – MARCH 28TH THROUGH APRIL 2ND – ORIENTAL THEATRE, 24 W. RANDOLPH
THE FAB FAUX – SATURDAY, APRIL 22, 8 PM – THE MICHIGAN THEATER, ANN ARBOR, MICH. – ABBEY ROAD IN ITS ENTIRETY – WITH THE HOGSHEAD HORNS & THE CRÈME TANGERINE STRINGS
TRIBUTE TO JOHN LENNON – 2017 KENNEDY CENTER SPRING GALA – MONDAY, MAY 8TH – KENNEDY CENTER CONCERT HALL, WASHINGTON D.C. WWW.KENNEDY –CENTER.ORG
GARY WEMSTRUP – COURSES ON THE BEATLES – TRITON COLLEGE, MARCH 14 THRU APRIL 4 – GARY@WENSTRUP.NET
DEPAUL HUMANITIES CENTER WILL HOLD A SGT. PEPPER CONTEST FOR THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION JUNE 1, 2017 – BANDS OR SINGERS SHOULD EMAIL VIDEO OF YOU DOING A SONG FROM SGT. PEPPER – SUBMIT BY EMAIL ATTACHMENTS, DROP BOX OR LINKS TO ONLINE VIDEOS – SEND TO PSTEEVES@DEPAUL.EDU BY MARCH 31, 2017
BEATLES BRUNCH – SUNDAYS 11 AM TILL 4 PM – CELTIC CROWN PUBLIC HOUSE, 4301 N. WESTERN AVE
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM