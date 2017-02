song-artist

Hijacked-John McLaughlin

6/8-7/8-The Headhunters

Concepticus In C-Steve Khan

Some Skunk Funk-Brecker Brothers

Escapade-Tyler Reese

The Toys Of Men-Stanley Clarke

Sunday School-John Abercrombie

Groove-Opa

Cry Freedom-Jeremy Pelt

Better Get Hit In Your Soul-Charles Mingus

Stabilimento-Roberto Occhipinti

After The Morning-John Hicks

The American Promise-Ted Nash

Flow Of The Universe-Sammy Figueroa

Johnny Young-Organic Trio

The Local-Carol Robbins