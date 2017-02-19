Breakfast With The Beatles – February 19, 2017
8 AM
The Beatles – Everybody’s Trying To Be My Baby
George – Any Road
The Beatles – I Me Mine (Naked)
The Beatles – Within You, Without You
Caspar Babypants – Piggies
George & Jools Holland – Horse To Water
The Beatles – For You Blue
Professor Moptop
George – I’d Have You Anytime
Nicky Thomas – Isn’t It A Pity
George – Don’t Let Me Wait Too Long
Stephen King – If I Needed Someone
The Beatles – Here Comes The Sun
Paul & Eric Clapton – Something (Concert For George)
9 AM
The Beatles – Blue Jay Way
The Beatles – Not Guilty (Anthology)
Tom Petty, Dhani Harrison, Prince – While My Guitar Gently Weeps
The Beatles – I Need You
George – Dream Away
The Beatles – The Inner Light (Take 8)
The Beatles – Don’t Bother Me
Professor Moptop
George – Abandoned Love
The Beatles – It’s All Too Much
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – FEBRUARY 19, 2017
THE DRINKING AND WRITING THEATRE – ABBEY ROAD VS. YELLOW BRICK ROAD – THURSDAY, 8 PM – FOUND, 1631 CHICAGO AVE, EVANSTON
THE BRITINS – FRIDAY & SATURDAY, 8 PM – MONK’S BAR, WISCONSIN DELLS, WISC
THE STING RAYS – FRIDAY, 8 PM TILL MIDNIGHT – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
GEORGE HARRISON BIRTHDAY BASH – ELLIS CLARK & THE BIG PARADE, PHIL ANGOTTI, MARS WILLIAMS AND OTHERS – SATURDAY, 9 –PM TILL MIDNIGHT – MARTYRS, 3855 N. LINCOLN AVE, CHICAGO – SOME OF PROCEEDS GO TO GEORGE’S MATERIAL WORLD FOUNDATION
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 7 PM – ELGIN COMMUNITY COLLEGE, BLIZZARD THEATRE, 1700 SPARTEN DR, ELGIN
SHINDIG – 8 TILL MIDNIGHT – CROATIAN CULTURAL CLUB, 1503 CLEMENT ST, JOLIET (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
RAIN…A TRIBUTE TO THE BEATLES – MARCH 28TH THROUGH APRIL 2ND – ORIENTAL THEATRE, 24 W. RANDOLPH
THE FAB FAUX – SATURDAY, APRIL 22, 8 PM – THE MICHIGAN THEATER, ANN ARBOR, MICH. – ABBEY ROAD IN ITS ENTIRETY – WITH THE HOGSHEAD HORNS & THE CRÈME TANGERINE STRINGS
TRIBUTE TO JOHN LENNON – 2017 KENNEDY CENTER SPRING GALA – MONDAY, MAY 8TH – KENNEDY CENTER CONCERT HALL, WASHINGTON D.C. WWW.KENNEDY –CENTER.ORG
GARY WEMSTRUP – COURSES ON THE BEATLES – TRITON COLLEGE, MARCH 14 THRU APRIL 4 – GARY@WENSTRUP.NET
DEPAUL HUMANITIES CENTER WILL HOLD A SGT. PEPPER CONTEST FOR THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION JUNE 1, 2017 – BANDS OR SINGERS SHOULD EMAIL VIDEO OF YOU DOING A SONG FROM SGT. PEPPER – SUBMIT BY EMAIL ATTACHMENTS, DROP BOX OR LINKS TO ONLINE VIDEOS – SEND TO PSTEEVES@DEPAUL.EDU BY MARCFH 31, 2017
BEATLES BRUNCH – SUNDAYS 11 AM TILL 4 PM – CELTIC CROWN PUBLIC HOUSE, 4301 N. WESTERN AVE
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM