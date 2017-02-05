Breakfast With The Beatles – February 5, 2017
8 AM
The Beatles – Oh Darlin
Humble Pie – We Can Work It Out
Paul – Arrow Through Me
Barrett Strong – Money
The Beatles – Twist And Shout
John – Remember
Paul – Michelle (Paul Is Live)
Professor Moptop
The Beatles – Penny Lane (Anthology)
The Beatles – The Inner Light
Declan Zimmerman – Tomorrow Never Knows
The Beatles – Back In The Ussr
The Beatles – Think For Yourself (Take 1 – Instrumental)
The Beatles – I Am The Walrus
9 AM
The Beatles – No Reply
The Beatles – Love Me Do (Bbc)
George – Wah Wah
Paul – Motor Of Love
Professor Moptop
The Beatles – Can You Take Me Back (Complete)
The Beatles – Lucy In The Sky With Diamonds
Ringo – Rory And The Hurricaines
Mamas And Papas – I Call Your Name
The Beatles – She Loves You
The Beatles – Not A Second Time
John – Love (Studio Outtake)
The Beatles – And Your Bird Can Sing
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – FEBRUARY 5, 2017
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 9 PM – RIVERS CASINO, 3000 S. RIVER RD, DES PLAINES – 21+
THE NEVERLY BROTHERS – FRIDAY, 8 PM – DIAMOND JO CASINO @ THE MISSISSIPPI MOON BAR, 301 BELL ST, DuBUKE, IOWA (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
JAY GOEPPNER & THE BACKDATED BAND, SATURDAY, 8:30 PM – MR. MOS, 7214 W. COLLEGE DR, PALOS HEIGHTS (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL MIDNIGHT – COOPER’S CORNER, 27W150 ROOSEVELT RD, WINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE MUSIC)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 8 PM – MAJESTIC THEATRE, 150 N. SCHUYLER AVE, KANKAKEE – ALL AGES
THE STING RAYS – VALENTINE’S DANCE – SATURDAY, 8:30 PM TILL 12:30 AM – MANHATTAN’S, 300 S. SCHMALE, CAROL STREAM – RESERVATIONS – 630-871-2991 (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
THE BRITINS – SATURDAY, 6:30 TILL 8 PM – WINNEBAGE COUNTY CRIME STOPPERS – ALBERT KIMBALL AUDITORIUM, OSKOSH, WISC
THE FAB FOUR – SUNDAY – STAR PLAZA THEATRE
THE NEVERLY BROTHERS – SUNDAY, NOON TILL 4 PM – BLUE CHIP CASINO @ ROCKS LOUNGE, 777 BLUE CHIP DR, MICHIGAN CITY, IND (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP – TALK ABOUT THE MUSIC OF “HELP!”, WITH A VIEWING OF THE FILM – SATURDAY, NOON, FEBRUARY 11TH – DEERFIELD LIBRARY, 920 WAUKEGAN RD, DEERFIELD WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
GARY WEMSTRUP – COURSES ON THE BEATLES – TRITON COLLEGE, FEBRUARY 9 THRU MARCH 16 – COLLEGE OF DuPAGE, MARCH 14 THRU APRIL 4 – GARY@WENSTRUP.NET
DEPAUL HUMANITIES CENTER WILL HOLD A SGT. PEPPER CONTEST FOR THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION JUNE 1, 2017 – BANDS OR SINGERS SHOULD EMAIL VIDEO OF YOU DOING A SONG FROM SGT. PEPPER – SUBMIT BY EMAIL ATTACHMENTS, DROP BOX OR LINKS TO ONLINE VIDEOS – SEND TO PSTEEVES@DEPAUL.EDU BY MARCFH 31, 2017
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM