Breakfast With The Beatles – January 29, 2017
8 AM
The Beatles – Thank You Girl
The Beatles – Don’t Let Me Down (Glyn Johns Mix)
The Beatles – I Feel Fine (Shea)
John – Woman (Stripped Down)
Sparks – I Want To Hold Your Hand
The Beatles – Wait
The Beatles – One After 909
Professor Moptop
The Beatles – Searchin’ (Anthology)
Aerosmith – Come Together
The Beatles – I’ve Just Seen A Face
Sgt. Sauerkraut’s Polka Band – Flying
Paul – Got To Get You Into My Life (Bbc Electroic Proms)
9 AM
The Beatles – Baby’s In Black
George – Ballad Of Frankie Crisp (Let It Roll)
John – Out The Blue
Tina Turner – Help
Ringo – Early 1970
Professor Moptop
The Beatles – Cry Baby Cry
Paul – Band On The Run
Paul – The End Of The End
Vitamin String Quartet – Live And Let Die
The Beatles – Love You To
Smithereens – I’ll Get You
The Beatles – All Together Now
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JANUARY 29, 2017
BEATLERAMA – WEDNESDAY, 8 PM – DOUBLE DOOR, 1551 N. DAMEN – 21+
AMERICAN ENGLISH – FRIDAY, 7:30 PM – M.A.C.C. CONCERT, WAVERLY BEACH, N8770 FIRE LANE 1, MENASHA, WISC – ALL AGES
THE NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 8 PM – WOODSTOCK OPERA HOUSE, 121 VAN BUREN ST, WOODSTOCK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 9 PM – HOLLYWOOD CASINO, 777 HOLLYWOOD BLVD, JOLIET – 21+
SHINDIG – SATURDAY, 7 TILL 11 PM – PLAINFIELD MOOSE 60’S NIGHT, 16310 S. LINCOLN HIGHWAY, SUITE 100, PLAINFIELD (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP – TALK ABOUT THE MUSIC OF “HELP!”, WITH A VIEWING OF THE FILM – SATURDAN, FEBRUARY 4TH , NOON – COLLEGE OF DuPAGE – FREE / SATURDAY, NOON, FEBRUARY 11TH – DEERFIELD LIBRARY, 920 WAUKEGAN RD, DEERFIELD WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
GARY WEMSTRUP – COURSES ON THE BEATLES – TRITON COLLEGE, FEBRUARY 9 THRU MARCH 16 – COLLEGE OF DuPAGE, MARCH 14 THRU APRIL 4 – GARY@WENSTRUP.NET
DEPAUL HUMANITIES CENTER WILL HOLD A SGT. PEPPER CONTEST FOR THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION JUNE 1, 2017 – BANDS OR SINGERS SHOULD EMAIL VIDEO OF YOU DOING A SONG FROM SGT. PEPPER – SUBMIT BY EMAIL ATTACHMENTS, DROP BOX OR LINKS TO ONLINE VIDEOS – SEND TO PSTEEVES@DEPAUL.EDU BY MARCFH 31, 2017
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM