Breakfast With The Beatles – January 22, 2017
8 AM
The Beatles – A Day In The Life
The Fireman (Paul) – Sing The Changes
George – I Don’t Care Anymore
Zda – Day Tripper
The Beatles – Act Naturally
The Beatles – You Can’t Do That (Australia)
The Beatles – I’m Down
Professor Moptop
The Beatles – Youngblood (Bbc)
Paul – Let Me Roll It
John – Isolation
The Beatles – Penny Lane
(King Lear Fragment)
The Beatles – I Am The Walrus (Take 17 – Backing Track)
The Beatles – It Won’t Be Long
9 AM
The Beatles – For You Blue
David Pulkingham – Lovely Rita
Ringo – Private Property (Long Version)
The Beatles – I Want You (She’s So Heavy)
Professor Moptop
The Beatles – Cry Baby Cry (Demo)
Regina Spektor – Real Love
The Beatles – I’ll Follow The Sun
Paul – Jenny Wren
George – If Not For You
The Beatles – Doctor Robert
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JANUARY 22, 2017
McLENNON – THURSDAY, 6:30 TILL 9:30 PM – H.B. JONES, 551 S. YORK RD, ELMHURST
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 8 PM – BIG SHOTS, 391 U.S. HIGHWAY 6, VALPARAISO, IND – 21+
NEVERLY BROTHERS – SATURDAY, 1:30 TILL 5:30 PM – BLUE CHIP CASINO AT ROCKS LOUNGE, 777 BLUE CHIP DR, MICHIGAN CITY, IND (SET WILL INCLUDE SOME BEATLES SONGS)
SHINDIG – SATURDAY, 8 TILL 11 PM – HACKNEY’S, 123RD & LaGRANGE RD, PALOS PARK (SET WILL INCLUDE SOME BEATLE SONGS)
PROFESSOR MOPTOP – TALK ABOUT THE MUSIC OF “HELP!”, WITH A VIEWING OF THE FILM – SATURDAN, FEBRUARY 4TH , NOON – COLLEGE OF DuPAGE – FREE / SATURDAY, NOON, FEBRUARY 11TH – DEERFIELD LIBRARY, 920 WAUKEGAN RD, DEERFIELD WWW.PROFESSORMOPTOP.COM
GARY WEMSTRUP – COURSES ON THE BEATLES – TRITON COLLEGE, FEBRUARY 9 THRU MARCH 16 – COLLEGE OF DuPAGE, MARCH 14 THRU APRIL 4 – GARY@WENSTRUP.NET
DEPAUL HUMANITIES CENTER WILL HOLD A SGT. PEPPER CONTEST FOR THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION JUNE 1, 2017 – BANDS OR SINGERS SHOULD EMAIL VIDEO OF YOU DOING A SONG FROM SGT. PEPPER – SUBMIT BY EMAIL ATTACHMENTS, DROP BOX OR LINKS TO ONLINE VIDEOS – SEND TO PSTEEVES@DEPAUL.EDU BY MARCFH 31, 2017
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM