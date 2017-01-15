Breakfast With The Beatles – January 15, 2017
8 AM
The Beatles – The Fool On The Hill
Duane Eddy – Rockestra Theme
Paul – What’s That You’re Doing
Bob Simon & Eddie Harrison – Two Of Us
The Beatles – Every Little Thing
Paul – Live And Let Die (Tripping The Live Fantastic)
George – Awaiting On You All (Early Take)
Professor Moptop
Vipers Skiffle Group – Maggie Mae
The Beatles – Ob La Di, Ob La Da
John – Mind Games
The Beatles – Ill Be Back
The Beatles – Something (Take 37)
9 AM
The Beatles – Sgt. Pepper/With A Little Help From My Friends
Cast Of Across The Universe – Because
The Beatles – Here, There And Everywhere (Real Love Single)
Phil Angotti – You’re Gonna Lose That Girl
Professor Moptop
The Beatles – Savoy Truffle (Remix)
The Beatles – You Won’t See Me
Paul – Little Woman Love
The Beatles – I Saw Her Standing There
George – Sue Me, Sue You Blues
Ringo – Can She Do It Like She Dances
The Beatles – Taxman
BREAKFAST WITH THE BEATLES GIGS – JANUARY 15, 2017
AMERICAN ENGLISH – SATURDAY, 7:30 PM – BLOOMINGTON CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, 600 N. EAST ST, BLOOMINGTON, ILL
SACRED MUSIC OF GEORGE HARRISON – SUNDAY, 10:30 AM – LAKE STREET CHURCH OF EVANSTON, 607 LAKE ST, EVANSTON
AMERICAN ENGLISH- SUNDAY, 6 PM – SPACE, 1245 CHICAGO AVE, EVANSON
PROFESSOR MOPTOP – TALK ABOUT THE MUSIC OF “HELP!”, WITH A VIEWING OF THE FILM – SATURDAY, NOON, FEBRUARY 11TH – DEERFIELD LIBRARY, 920 WAUKEGAN RD, DEERFIELD
DEPAUL HUMANITIES CENTER WILL HOLD A SGT. PEPPER CONTEST FOR THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION JUNE 1, 2017 – BANDS OR SINGERS SHOULD EMAIL VIDEO OF YOU DOING A SONG FROM SGT. PEPPER – SUBMIT BY EMAIL ATTACHMENTS, DROP BOX OR LINKS TO ONLINE VIDEOS – SEND TO PSTEEVES@DEPAUL.EDU BY MARCFH 31, 2017
THE FEST FOR BEATLES FANS – WWW.THEFEST.COM
WONDERWALL’S UKULELE MEETUP GROUP – FIRST TUESDAYS, 6:30 TILL 8:30 PM – TIKI TERRACE HAWAIIAN RESTAURANT, DES PLAINES
UKULELE SUBURBIA – FIRST WEDNESDAYS, 6 TILL 8 PM – WONDERWALL MUSIC SHOPPE & EMPORIUM, CHICAGO HEIGHTS
RSVP FOR EITHER GROUP AT WWW.MEETUP.COM/WONDERWALLSUKULELEMEETUPGROUP
BREAKFAST WITH THE BEATLES – WWW.93XRT.COM./BEATLES
WWW.DANNYDONUTS.COM
BEATLE FANS ON FACEBOOK – VISIT CHICAGOLAND BEATLES FANS.
WWW.THEBEATLESWEBSITE.COM
WWW.JOHNLENNON.COM
WWW.PAULMCCARTNEY.COM
WWW.GEORGEHARRISON.COM
WWW.RINGOSTARR.COM
THE BEATLES BIBLIOGRAPHY – WWW.THEBEATLEWORKSLTD.COM
WWW.PETEBEST.COM
WWW.BEATLEFAN.COM
ABBEY ROAD ON THE RIVER
WWW.ABBEYROADONTHERIVER.COM